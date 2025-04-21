الرياضة

تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2024-25

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تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2024-25

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية جدول المباريات المتبقية للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني 2024/2025


ريال مدريد x خيتافي: الأربعاء 23 أبريل 2025 (الجولة 33)


ريال مدريد x سيلتا فيغو: الأحد 4 مايو 2025 (الجولة 34)

ريال مدريد x برشلونة: الأحد 11 مايو 2025 (الجولة 35)

ريال مدريد x مايوركا: الموعد سيتم تحديده لاحقًا (الجولة 36).

ريال مدريد x إشبيلية: الموعد سيتم تحديده لاحقًا (الجولة 37)

ريال مدريد x ريال سوسيداد: الموعد سيتم تحديده لاحقًا (الجولة 38).

تُعتبر المباريات المتبقية حاسمة في تحديد مصير ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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