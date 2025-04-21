نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2024-25 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية جدول المباريات المتبقية للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.
المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني 2024/2025
ريال مدريد x خيتافي: الأربعاء 23 أبريل 2025 (الجولة 33)
ريال مدريد x سيلتا فيغو: الأحد 4 مايو 2025 (الجولة 34)
ريال مدريد x برشلونة: الأحد 11 مايو 2025 (الجولة 35)
ريال مدريد x مايوركا: الموعد سيتم تحديده لاحقًا (الجولة 36).
ريال مدريد x إشبيلية: الموعد سيتم تحديده لاحقًا (الجولة 37)
ريال مدريد x ريال سوسيداد: الموعد سيتم تحديده لاحقًا (الجولة 38).
تُعتبر المباريات المتبقية حاسمة في تحديد مصير ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.