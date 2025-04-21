نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم الإثنين 21 أبريل مباراة قوية بين فريقي الاتحاد والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي 2024-25.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسه الاتفاق اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، وستبث قناة SSC SPORT EXTRA1 مباراة الاتحاد والاتفاق.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المرتبة السابعة برصيد 40 نقطة.