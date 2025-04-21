نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم مباراة قوية بين فريقي الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي 2024-25.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والشباب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسه الشباب اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:55 بتوقيت القاهرة، والساعة 18:55 بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المواجهة على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، وستبث قناة SSC SPORT 1HD مباراة الهلال والشباب.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المرتبة السادسة برصيد 50 نقطة.