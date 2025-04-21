نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، تُقام اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، مباراة تجمع بين فريقي يوفنتوس وبارما، ضمن فعاليات الجولة 33 من الموسم الحالي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة يوفنتوس وبارما اليوم الإثنين في تمام الساعة 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة الساعة 9:45 مساء.

ملعب المباراة

تُقام المباراة التي ستجمع بين يوفنتوس وبارما اليوم الإثنين في الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب إنيو تارديني.

ترتيب الفريقين في الدوري

- يحتل الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

- يقع فريق بارما في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من شبح الهوط.