نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر أبريل 2025، عدة مباريات في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز ضمن منافسات الجولة 33.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية جميع مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز

تُقام اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، عدة مباريات في الدوري الإيطالي الممتاز ضمن الجولة 33 وأبرزهم مباراة بارما ضد يوفنتوس، وسوف نستعرض لكم المواعيد بتوقيت القاهرة.

12:30: تورينو ضد أودينيزي

-15:00: كالياري ضد فيورنتينا

- 18:00: جنوى ضد لاتسيو

-20:45: بارما ضد يوفنتوس