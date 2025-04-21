نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف أشرف: ناصر منسي المهاجم رقم "واحد" في مصر.. والجزيري بعيد عن مستواه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من مباريات بطولة كأس عاصمة مصر خاصة اللاعبين المستبعدين.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تعرف على نقاط القوة والضعف من خلال المباريات الماضية وخاصة في بطولة كأس عاصمة مصر بعدما شاهد جميع اللاعبين في مباريات رسمية".

وأضاف: "ناصر منسي المهاجم رقم واحد في مصر وذلك بالأرقام بجانب أدائه وسيف الجزيري بعيد عن مستواه فهو يبذل مجهود كبير داخل الملعب ولكنه لم يظهر بمستواه المعهود".

وأوضح: "حسام أشرف يحتاج إلى بذل مجهود مضاعف في التدريبات لكي يحصل على فرصة المشاركة في المباريات مع بيسيرو".