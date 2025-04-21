نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة جيرونا وريال بيتيس اليوم الإثنين.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُختتم منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني "لا ليجا" اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، بلقاء يجمع بين فريقي جيرونا وريال بيتيس على ملعب "إستادي مونتيليفي".

موعد المباراة:

-تنطلق مباراة جيرونا وريال بيتيس في تمام االساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر (الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية).

القنوات الناقلة:

قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الإسباني

يحتل ريال بيتيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48نقطة من 31 مباراة.

يحتل جيرونا المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.