الرياضة

إبراهيم صلاح: قطاع الناشئين كنز لنادي الزمالك.. ويجب على الجماهير مساندة اللاعبين

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إبراهيم صلاح: قطاع الناشئين كنز لنادي الزمالك.. ويجب على الجماهير مساندة اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعرب إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بعد البدء في بناء فرع 6 أكتوبر الجديد، مشددا على أنه سيكون أمرًا هامًا لجماهير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يحتاج إلى قطاع الناشئين لأنه يضم كنز وسيوفر على النادي الملايين خلال السنوات المقبلة وهذا الأمر يجب التخطيط له من الآن".

وأضاف: "يجب مساندة ودعم لاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة من أجل اكتساب الثقة والهجوم على اللاعبين يؤثر عليهم بشكل سلبي داخل الملعب".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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