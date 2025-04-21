نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: قطاع الناشئين كنز لنادي الزمالك.. ويجب على الجماهير مساندة اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بعد البدء في بناء فرع 6 أكتوبر الجديد، مشددا على أنه سيكون أمرًا هامًا لجماهير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يحتاج إلى قطاع الناشئين لأنه يضم كنز وسيوفر على النادي الملايين خلال السنوات المقبلة وهذا الأمر يجب التخطيط له من الآن".

وأضاف: "يجب مساندة ودعم لاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة من أجل اكتساب الثقة والهجوم على اللاعبين يؤثر عليهم بشكل سلبي داخل الملعب".