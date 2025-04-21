الرياضة

هشام حنفي: صن داونز لو واجه الزمالك سيفوز عليه ذهابًا وإيابًا

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هشام حنفي: صن داونز لو واجه الزمالك سيفوز عليه ذهابًا وإيابًا

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث هشام حنفي نجم النادي السابق، عن نتائج ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لم أتوقع أن يلعب كولر بتلك الطريقة الدفاعية أمام صن داونز، الفريق الجنوب إفريقي فشل في صنع أي فرصة أمام الأهلي وثلاثي دفاع الأحمر قدموا مباراة كبيرة".

وأضاف: "ياسر إبراهيم طلب الاستمرار في الملعب أمام صن داونز رغم الإجهاد البدني الذي تعرض له، كما أن صن داونز فريق جيد ولكن كولر نجح في تحجيم قدراته".

وأكمل: "كولر عاد لسابق عصره أمام صن داونز، ومن وجهة نظري صن داونز لو واجه الزمالك سيفوز عليه ذهابًا وإيابًا".

وأردف: " وصن داونز في الإياب 50/50، ومن وجهة  نظري بيراميدز أقوى من أورلاندو وكان قادرًا على الفوز في الذهاب".

واختتم حديثه قائلًا:" لاعبي بيراميدز لديهم شغف غير عادي ولن يفرطوا في التأهل للنهائي، وأتمنى أن يواجه الأهلي بيراميدز في النهائي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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