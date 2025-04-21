نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد أورلاندو السابق: مواجهة الفرق المصرية في إفريقيا صعبة.. وبيراميدز فاجئني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ثابو ماتلابا، لاعب فريق أورلاندو بايرتس السابق عن مواجهات ذهاب دور تصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ثابو ماتلابا في حواره مع ستاد المحور: "مواجهة فريق مصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا هو أمر صعب جدًا جدًا، لأنني لعبت ضد الزمالك والأهلي، الجماهير مخيفة أولًا وقبل كل شيء، ثم اللاعبون رائعون للغاية، لذلك من الصعب التغلب عليهم، لأنهم يأخذون هذه البطولة على محمل الجد، ويشاركون فيها كل موسم".

وأضاف: "أما عن بيراميدز، فأنا لم ألعب ضد بيراميدز من قبل لكن أعتقد أنهم الآن في صدارة الدوري، وهذا يعني أنهم يقدمون أداءً جيدًا، الفرق المصرية تتميز بجودة كروية عالية جدًا، وأرى أن فريق أورلاندو بايرتس سيخوض مباراة صعبة جدًا في الاياب ضد بيراميدز، لأن بيراميدز في المركز الأول، يليه الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

وأكمل: "لم أكن أعلم أن بيراميدز في صدارة جدول الترتيب، هذا يعني أنهم يقدمون مستوى رائعًا ويسجلون الأهداف، أتذكر أن مباراتهم الأخيرة انتهت بنتيجة كبيرة ضد الجيش الملكي المغربي، لذا أعتقد أنها ستكون مباراة ممتعة جدًا، لكنني أؤمن بفريقي أورلاندو بايرتس، فريقي السابق، أعتقد أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل التأهل إلى المباراة النهائية".

واختتم: "كان يجب أن تفوز بمبارياتك، خاصة على أرضك، لأن اللعب خارج الديار صعب، كان يجب على بايرتس الفوز على ملعبه، لكنني أثق بأنهم سيبذلون أقصى جهدهم في العودة، اللعب في الخارج سيكون صعبًا جدًا، عليهم أن يقاتلوا ويجتهدوا ويكونوا ملتزمين، ومع ذلك، أؤمن ببايرتس لأنهم يحققون نتائج جيدة مؤخرًا، ويلعبون كفريق ويسجلون الأهداف، أعتقد أنهم قادرون على الفوز بدوري الأبطال، سأراهن عليهم لأنني من جنوب إفريقيا ويجب أن أدعمهم، رغم أنني أعلم أن المباراة لن تكون سهلة أبدًا".