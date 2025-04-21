الرياضة

خالد الغندور: الزمالك لم يبلغ محمد حمدي بموقفه مع الفريق

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خالد الغندور: الزمالك لم يبلغ محمد حمدي بموقفه مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامى خالد الغندور عن موقف محمد حمدي لاعب إنبي المعار إلى صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم مع القلعة البيضاء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة التخطيط بنادي الزمالك لم تتحدث مع اللاعب حتي الآن أو تفاتح إدارة نادي إنبي لتحديد موقفه".

تابع الغندور: "ويأتي موقف الزمالك في ظل إعلان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي منذ أيام عن عودة اللاعب إلى صفوف الفريق البترولي نهاية الموسم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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