نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك لم يبلغ محمد حمدي بموقفه مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى خالد الغندور عن موقف محمد حمدي لاعب إنبي المعار إلى صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم مع القلعة البيضاء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة التخطيط بنادي الزمالك لم تتحدث مع اللاعب حتي الآن أو تفاتح إدارة نادي إنبي لتحديد موقفه".

تابع الغندور: "ويأتي موقف الزمالك في ظل إعلان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي منذ أيام عن عودة اللاعب إلى صفوف الفريق البترولي نهاية الموسم".