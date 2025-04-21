نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سمير: الأهلي قادر على عبور صن داونز.. وتحقيق الثلاثية التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمود سمير مقدم برنامج "الكورة مع بيبو" أن النادي الأهلي قادر على عبور فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، نظرًا لما يمتلكه من عناصر مميزة ومنظومة قوية تدير كرة القدم، خاصة بعد الصفقات الجديدة التي إنضمت للمارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال عبر تصريحات برنامجه بقناة "الحدث اليوم" الأهلي قادر على تحقيق الثلاثية التاريخية، مؤكدًا أن الفريق يستطيع حسم المباريات ويجيد اللعب تحت ضغوط وهو ماظهر في مباراة الذهاب أمام صن داونز في جنوب إفريقيا.

وشدد «سمير» على أن مباراة صن داونز صعبة، لكن الأهلي قادر على حسم البطولة، مشيرا إلى أن كتيبة مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، تضم عناصر جيدة يمكنها التتويج باللقب، في ظل الدعم الجماهيري.

وأختتم حديثة قائلا: «أتمنى التوفيق للنادي الأهلي حامل اللقب، وأيضا يجب على اللاعبين بذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير».