ريال مدريد ينجو من فخ بلباو

ريال مدريد ينجو من فخ بلباوتغلب ريال مدريد على أتلتيك بلباو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدف الفوز لريال مدريد، فيديريكو فالفيردي في الدقيقة (90+3).

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 69 في المركز الثاني مقلصا الفارق إلى 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية، تعادل ريال سوسييداد مع مضيفه فياريال بهدفين لمثلهما، ليرتفع رصيد فياريال إلى 52 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة. كما رفع ريال سوسييداد رصيده للنقطة 42 في المركز التاسع.

كما تعادل إشبيلية أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله، ليرفع إشبيلية رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما وصل رصيد ديبورتيفو ألافيس إلى 31 نقطة في المركز 18، أول مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وخسر فريق بلد الوليد أمام ضيفه أوساسونا بنتيجة (2 - 3)، ليصبح على مشارف الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تكبد بلد الوليد هزيمته الـ24 هذا الموسم، مقابل 4 انتصارات و4 تعادلات، ليبقى في المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن أقرب مراكز الأمان، وذلك قبل 6 جولات فقط على نهاية الموسم.

في المقابل، رفع أوساسونا رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر.