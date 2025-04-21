التعادل يحسم لقاء ليفركوزن وسانت باولي

التعادل يحسم لقاء ليفركوزن وسانت باوليتعادل باير ليفركوزن مع سانت باولي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في ختام الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل هدف باير ليفركوزن، باتريك شيك في الدقيقة (32)، فيما عادل النتيجة لسانت باولي كارلو بوخلفة في الدقيقة (78).

ورفع باير ليفركوزن، الذي توج بلقبي الدوري وكأس ألمانيا الموسم الماضي، رصيده للنقطة 64 ليحافظ على المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، كما رفع سانت باولي رصيده للنقطة 30 في المركز 15.

وأهدر باير ليفركوزن نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، مما منح بايرن ميونخ فرصة إضافية للاقتراب من استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي، حيث بات النادي البافاري بحاجة إلى خمس نقاط فقط من مبارياته الأربع المتبقية هذا الموسم، ليحسم التتويج رسميًا دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

وفي مباراة ثانية، تغلب فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة (3 - 2).

وبهذا الفوز رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع. في المقابل، توقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 44 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثالثة، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه أوغسبورغ دون أهداف، ليرفع فرانكفورت رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.