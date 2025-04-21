نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: عقد رعاية تاريخي منتظر للأهلي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي بدأ استعداداته لإطلاق مزاد جديد لرعاية الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، أن مصادر داخل النادي كشفت أن الأهلي رفض عرضًا رسميًا بقيمة 6 ملايين دولار، معتبرًا أن المبلغ لا يوازي حجم وقيمة النادي ومشاركته في هذا الحدث العالمي. وطلبت إدارة القلعة الحمراء ألا تقل قيمة الرعاية عن 9 ملايين دولار، مع التأكيد على أهمية تقديم عروض تليق باسم الأهلي ومكانته القارية والدولية.

واختتم، أنه بالفعل بدأت بعض الشركات الكبرى في التقدّم بعروضها للمنافسة على رعاية الفريق، وسط توقعات بأن تصل قيمة الرعاية النهائية إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، في ظل الاهتمام المتزايد بالمشاركة التاريخية للأهلي في البطولة العالمية.