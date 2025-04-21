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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن الأشعة التى أجراها محمد عواد حارس مرمى الزمالك أثبتت سلامته من إصابة الركبة موضحًا أن اللاعب لن يحتاج لتدخل جراحي.

الأشعة تثبت سلامة محمد عواد حارس الزمالك من إصابة الركبة

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد عواد سيخضع لبرنامج خاص بالتنسيق مع طبيب الزمالك بعد أن أثبتت الأشعة سلامته في الركبة".

وأشار الغندور إلى أن طبيب الزمالك سيحدد إذا كان اللاعب سيحتاج إلى علاج تحفظي خلال الفترة المقبلة.