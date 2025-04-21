أحمد جودة - القاهرة - فوز الأوليمبي ودلفي وتعادل مالية كفر الزيات بالترقي

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثالثة لترقي لمجموعة بحري عن فوز فريق الاوليمبي بقيادة أحمد سمير على فريق مركز شباب القزازين بقيادة محمد ياسين بهدف دون رد سجله ابراهيم سامي في الشوط الثاني.



- فوز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين على فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني بهدفين نظيفين سجلهما معتز اسماعيل وزيزو.



- تعادل فريق مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه مع فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله بهدفين لكل منهما.

ترتيب المجموعة

1- الاوليمبي 7 نقاط

2- مالية كفر الزيات 5 نقاط

3- دلفي 4 نقاط

4- شباب تلا 3 نقاط

5- شباب القزازين نقطتين

6- العاب دمنهور نقطة