نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: لا نملك سلطة لإيقاف زيزو بعد غيابه عن تدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في رده على استفسارات برنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور بشأن شكوى نادي الزمالك من غياب اللاعب أحمد سيد "زيزو" عن التدريبات، أوضح مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم قائلًا:

"فيما يتعلق بانقطاع اللاعب زيزو عن تدريبات نادي الزمالك، نؤكد أنه لا يملك الاتحاد سلطة إيقاف اللاعب، ويبقى من حق نادي الزمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه التعاقدية كاملةً، بما في ذلك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)."

وحول إمكانية تقدم اللاعب زيزو بشكوى للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، أضاف المصدر: "في حال تقدم اللاعب زيزو بشكوى رسمية للمطالبة بمستحقاته، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يرفض النظر فيها، وسيتم الاطلاع بشكل كامل على الشكوى وكافة المستندات الداعمة، ومن الطبيعي، ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تسقط المستحقات التي مضى عليها عامان بالتقادم، ومع ذلك، نؤكد أن أي قرارات في هذا الشأن لن تصدر إلا بعد دراسة متأنية لكافة المستندات وعقد الاجتماعات اللازمة ووجود أسانيد قانونية واضحة."

واختتم حديثه قائلًا: "إذا كان اللاعب زيزو يمتلك إيصالات أو تحويلات بنكية تثبت حصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة منذ عام 2023 خلال السنة الأخيرة، فإنه سيستحق الحصول على كامل مستحقاته، وفي هذه الحالة، لن يسري مبدأ التقادم، حيث يعتبر هذا الإيصال أو التحويل اعترافًا ضمنيًا من نادي الزمالك بوجود مستحقات للاعب يجري تسويتها وفقًا لجدولة متفق عليها."