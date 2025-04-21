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أحمد جودة - القاهرة - فوز الداخلية وكهرباء الإسماعيلية وديروط وتعادل وادي دجلة والمقاولون العرب بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات اليوم الاحد بالجولة ال31 للدوري القسم الثاني (ا) دوري المحترفين عن التالي..



- فوز فريق الداخلية بقيادة عبد الله الشحات على فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين بهدف دون رد سجله محمد سماره في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القناة بهدف دون رد سجله أحمد رفعت ريفو من ركلة جزاء وتمكن فريق الكهرباء من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق ابراهيم عوض الهدف الأول وأضاف عصام الفيومي الهدف الثاني.



وكان مؤمن ابراهيم لاعب الكهرباء أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.



- فوز فريق ديروط بقيادة أحمد كشري على فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل بهدف دون رد سجله محمود عجيب في الشوط الأول.



- تعادل فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ مع فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال سلبيًا.



-تعادل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي مع فريق راية بقيادة أشرف توفيق بهدف لمثله تقدم فريق المقاولون بهدف دون رد في الشوط الأول سجله حازم أبوسنة وإدرك يوسف الدون هدف راية في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

الترتيب

1- وادي دجلة 67 نقطة

2- المقاولون العرب 61 نقطة

3- ابو قير للاسمده 57 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 55 نقطة

5- اسوان 51 نقطة

6- السكة الحديد 45 نقطة

7- المصرية للاتصالات 45 نقطة

8- القناة 41 نقطة

9- بلدية المحلة 40 نقطة

10- بروكسي 39 نقطة

11-الترسانة39 نقطة

12- البترول 36 نقطة

13- الداخلية 36 نقطة

14- طنطا 31 نقطة

15- المنصورة 30 نقطة

16-راية29 نقطة

17- ديروط 28 نقطة

18- لافيينا 26 نقطة

19- منتخب السويس 25 نقطة

20- سبورتنج 23 نقطة