نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخطر زيزو بتحقيق جديد في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك سيخطرون زيزو لاعب الفريق بجلسة جديدة للتحقيق بعد غدًا الثلاثاء طبقًا للوائح.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كل ما يقال عن الأموال الذي يستحقها زيزو من الزمالك غير حقيقية بالمرة".

تابع الغندور: "زيزو عقده مستمر مع الزمالك لا يذهب إلى التحقيقات أو التدريبات وهذا معناه أنه لاعب غير ملتزم وكان المفروض عليه الالتزام حتى نهاية عقده وبعدها ينتقل إلى النادي الذي يريده".

وواصل:" الغريب أن زيزو قام بتحرير محضر في الشرطة ولم يشتكي الزمالك في اتحاد الكرة".

