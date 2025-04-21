نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. توصية من بإسناد نهائي كأس مصر لحكام مصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، أوصى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بضرورة إسناد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم ٢٠ مايو المقبل، لحكام مصريين.

توصية من بإسناد نهائي كأس مصر لحكام مصريين

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن أوسكار يرى ضرورة تجديد الثقة في الحكام المصريين ومنحهم فرص إدارة المباريات الكبيرة والحكم عليهم وتطوير مستواهم.

وأكمل، أن أبو ريدة ينتظر موقف الزمالك وبيراميدز وفي حالة طلب أي ناد حكام أجانب وسداد التكلفة المالية بالدولار سيتم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

واختتم حديثه قائلًا: "في حالة عدم طلب أي ناد حكام أجانب، سيتم تعيين حكام مصريين".