نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلّق صفقة كوتيسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي قرر تعليق مفاوضاته مع اللاعب كوتيسا، المحترف في الدوري السويسري، بعد أن طالب اللاعب بمكافأة تعاقد تُعدّ كبيرة جدًا من وجهة نظر الإدارة الحمراء.

وأضاف، أنه حسب مصادر مطلعة، فإن المبلغ الذي اشترطه كوتيسا كمكافأة يُعادل تقريبًا القيمة التي كان الأهلي يستعد لدفعها لناديه السويسري من أجل شراء عقده، وهو ما اعتبرته الإدارة غير منطقي من الناحية الاقتصادية.

واختتم:في ضوء هذه التطورات، طلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من المدير الفني مارسيل كولر، دراسة باقي الأسماء المرشحة لدعم الفريق واختيار الأنسب منها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لحسم صفقة جديدة تواكب طموحات الجماهير وتتناسب مع سياسة النادي المالية"

