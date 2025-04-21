فان نستلروي يتطلع لحسم موقفه مع ليستر بعد الهبوط

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أحمد جودة - القاهرة - قال رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي، إن مستقبله مع الفريق يحتاج إلى الحسم قريبًا، في الوقت الذي يدرس فيه النادي خططه للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وتأكد هبوط ليستر، صاحب المركز الـ19، الأحد، بخسارته على ملعبه 1-صفر أمام المتصدر ليفربول ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، قد تولى تدريب ليستر في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد انفصال النادي عن ستيف كوبر، لكنه واجه صعوبة في تحسين نتائج الفريق؛ إذ لم يفز الفريق إلا في مباراتين من أصل 20 مباراة خاضها تحت قيادته في الدوري الممتاز.

وكانت هزيمة اليوم هي التاسعة على التوالي للفريق في مبارياته على أرضه في الدوري دون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي سلبي في الدوري الممتاز.

وقال الهولندي فان نيستلروي: «علينا استغلال هذا الوقت للتحسن. النادي سيستمر، ومن واجبي أن أضعه في أفضل مكان ممكن».

وعندما سُئل عن الموعد الذي سيعرف فيه ما إذا كان سيبقى مع الفريق، قال فان نيستلروي: «آمل أن يكون ذلك قريبًا. يبدأ الموسم الجديد في وقت قريب للغاية، ويجب أن نبدأ في التحضير للمضي قدمًا. كلما كان هذا أسرع، كان أفضل».

وشهد أداء ليستر اليوم بعض الإيجابيات، لكن الهبوط بدا أمرًا حتميًا منذ أشهر.

وقال فان نيستلروي: «أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء تأكد الهبوط الآن. تمسكنا بالأمل وواصلنا القتال، ولكن الفارق اتسع خلال الأسابيع الأخيرة. ثم حدث هذا، رغم أننا لم نستسلم أبدًا، وحوّلنا التركيز نحو المستقبل عبر السعي لاستغلال هذه المباريات وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. سيبدأ مشوار دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، ومن واجبي أن أقدّم أفضل ما لديّ لخدمة النادي. سأعمل خلال الأسابيع المقبلة، ومن واجبي أن أفعل كل ما فيه مصلحة ليستر سيتي. أنتظر إفادة من النادي ومعرفة كيف يرغبون في الاستمرار. هدفي هو قيادة الفريق».