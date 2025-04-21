نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاثية في مونشنغلادباخ.. دورتموند ينعش آماله ببلوغ دوري الأبطال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمسك بروسيا دورتموند بآماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه المثير 3-2 على ضيفه مونشنغلادباخ، اليوم الأحد، في الجولة الـ30 للمسابقة.

بادر مونشنغلادباخ بالتسجيل عن طريق الياباني كو إيتاكورا في الدقيقة 24، لكن بروسيا دورتموند رد بثلاثة أهداف دفعة واحدة قبل نهاية الشوط الأول، وأحرز الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 41، فيما أضاف زميلاه فيليكس نميشا، والسويدي دانيال سفينسون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44، والخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وقلص النمساوي كيفن شتوغر الفارق بتسجيله الهدف الثاني لمونشنغلادباخ في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ليحاول الفريق الضيف خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد دورتموند الذي حقق فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة إلى 45 نقطة، ليتقدم للمركز السابع، بفارق 4 نقاط خلف لايبزيغ، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم الحالي للبطولة المحلية.

في المقابل توقف رصيد مونشنغلادباخ، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة تواليًا في المسابقة، عند 44 نقطة في المركز التاسع.