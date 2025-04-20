ليفربول يبصم على هبوط ليستر سيتي!أصبح فريق ليفربول على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف، الأحد، على ملعب "كينغ باور" في الجولة 33 من "البريميرليغ".

سجل ترنت ألكسندر ألنورد، الذي نزل بديلا في الشوط الثاني، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

بهذا الانتصار الثمين، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 13 نقطة عن أرسنال الثاني، قبل 5 جولات من نهاية الموسم، ليقترب من التتويج بلقبه العشرين في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي المسجل لمانشستر يونايتد.

ويحتاج "الريدز" للفوز في مباراته المقبلة أمام توتنهام أو خسارة أرسنال أمام كريستال بالاس لإعلانه رسميا بطلا للموسم، وإنهاء سيطرة مانشستر سيتي على اللقب الذي فاز به في المواسم الأربعة الأخيرة.

في المقابل، تأكد هبوط ليستر سيتي رسميا إلى الدرجة الأدنى، بعد تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز 19 قبل الأخير، ليلحق بساوثهامبتون أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".