أرسنال يؤجل تتويج ليفربول بـ"البريميرليغ"حقق أرسنال فوزاً كبيراً على إبسويتش تاون، بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل الهدف الأول لياندرو تروسارد في الدقيقة الـ 13، وعزز غابرييل مارتينيلي التقدم في الدقيقة الـ 27، وأضاف لياندرو تروسارد الثالث في الدقيقة الـ 68، وختم آرسنال حصيلة أهدافه بالرابع عن طريق إيثان نوانيري في الدقيقة الـ 87 من زمن المباراة.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتاج ليفربول إلى انتصارين من مبارياته المتبقية لحسم اللقب، ويلعب المتصدر أمام ليستر سيتي المهدد بالهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند النقطة الـ 21 في المركز الـ 18 على سلم ترتيب الدوري.

من جهة ثانية، واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط بعد خسارته أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

وسجل هدف وولفرهامبتون الوحيد بابلو سارابيا في الدقيقة الـ 76.

وتقاسم الفريقان عدد النقاط برصيد 38 نقطة مع أفضلية اليونايتد في المركز الـ 14، أما وولفرهامبتون بعد فوزه على مانشستر يونايتد تقدم إلى المركز الـ 15.

وفي مباراة ثالثة، فاز تشيلسي على فولهام بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الخامس، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الرابع، فيما تجمد رصيد فولهام في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.