إشبيلية يتعثر أمام ديبورتيفو

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق إشبيلية على ملعبه ووسط جماهيره أمام ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 1 - 1 ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

تقدم إشبيلية بهدف مبكر أحرزه جيرارد فيرنانديز بعد مرور 12 دقيقة من المباراة، التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي.

ولكن آلافيس أدرك التعادل بهدف إنريكي غارسيا مارتينيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليحصل كل فريق على نقطة.

ولم يستغل إشبيلية عاملي الأرض والجمهور ليكتفي بالتعادل الذي كسر سلسلة من أربع هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما ديبورتيفو آلافيس، فتجاوز كبوة الخسارة بهدف أمام ريال مدريد في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المرتبة 18، أول مراكز الهبوط للدرجة الثانية.