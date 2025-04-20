نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفوزه على إنتر.. بولونيا يقدم هدية ثمينة لنابولي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قدم بولونيا هدية ثمينة لفريق نابولي، بعد فوزه في الدقائق الأخيرة على ضيفه إنتر ميلان 1-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

سجل ريكاردو أورسوليني الهدف الوحيد لبولونيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وأدت تلك النتيجة إلى تجمد رصيد إنتر ميلان عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف فقط عن نابولي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل خمس جولات على نهاية الموسم الجاري.



وعلى الجانب الآخر، رفع بولونيا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، في انتظار مواجهة يوفنتوس صاحب المركز الخامس والذي يبتعد خلف بولونيا بنقطة واحدة فقط، مع مضيفه بارما غدًا الإثنين.

وجاءت تلك الهزيمة في وقت صعب لإنتر ميلان، الذي يستعد لمواجهة غريمه التقليدي ميلان في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.