نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكسندر أرنولد يثير التكهنات حول مستقبله مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول التكهنات حول مستقبله مع الريدز في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

أرنولد: نحن قريبون جدًا من الفوز بالبريميرليج

وينتهي عقد ألكسندر أرنولد مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو القادم، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع ناديه الإنجليزي على تجديد التعاقد.

وتحدث أرنولد في تصريحات صحفية لشكبة سكاي سبورت، عقب نهاية مباراة فريقه أمام ليسترسيتي، وقال: "لقد قلت طوال الموسم إنني لن أتحدث عن وضعي. لن أدخل في التفاصيل".

وأضاف:" لكن أيامًا كهذه دائمًا ما تكون مميزة. تسجيل الأهداف، ولعب المباريات، والفوز بالمباريات، والفوز بالألقاب - إنها لحظات مميزة بالنسبة لي، وأنا سعيدٌ بأداء دورٍ في هذا".

وأعرب ظهير ليفربول عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على ليستر سيتي، وقال: "بالتأكيد، كانت واحدة من أفضل اللحظات بقميص ليفربول، لقد سجلتُ بعض الأهداف هنا في هذا الملعب، نحن قريبون جدًا من الفوز باللقب الآن، وهذه أول مباراة بعد عودتي من الإصابة، لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لي".

وأختتم حديثه، قائلًا: "أنا متأكد تمامًا أنه هدفي الأول بالقدم اليسرى. استغرق الأمر بضع سنوات، لكنني سجلته في النهاية. ربما كان هذا هو الهدف الوحيد الذي كنت أفتقده، لكنني كنت أدخره لوقت مناسب. نحن قريبون جدًا من الفوز - على بُعد فوز واحد فقط الآن. إن تحقيق ذلك، وخاصةً مع وجود الجماهير هنا، لحظة مميزة للغاية".

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد بهدف نظيف سجله الإنجليزي أرنولد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.