نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أرني سلوت بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، على فوز فريقه اليوم على نظيره ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كينج باور معقل الذئاب.

أرني سلوت يعترف: لقد كان الأمر صعبًا للغاية أمام ليستر سيتي

وحقق الريدز فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف سجله الظهير الإنجليزي أرنولد، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات صحفية لشبكة "بي بي سي الإنجليزية"، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الذئاب: "نعم لقد كان الأمر صعبًا ولكن هذا ما يمكنك توقعه عندما تنسى تسجيل أولى فرصك".

وأضاف: "ثم سيبدأ الإيمان، الملعب ممتلئ بالكامل، بالطبع، كان المشجعون خلف الفريق المضيف عندما كان الوضع عادة عندما تكون النتيجة 0-0 وكانوا ينتقدون الفريق المضيف أكثر".

وأكمل: "أعتقد أننا خلقنا فرصتين كبيرتين للغاية في أول خمس دقائق، وفي أول 15-20 دقيقة من الشوط الثاني خلقنا فرصة تلو الأخرى، في رأيي".

وأختتم حديثه: "منذ أن جئتُ إلى هنا، لا أعتقد أننا لعبنا مباراةً أتيحت لنا فيها كل هذه الفرص الخطيرة ولم نسجل منها أيًّا منها. في النهاية، احتجنا إلى كرة ثابتة للتسجيل، وهي لم تكن فرصةً خطيرة، لكنها كانت لمسةً رائعةً من ترينت".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، برصيد 79 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق آرسنال والذي يمتلك في رصيده 66 نقطة.

