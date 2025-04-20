نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان الرسمي أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أتالانتا بعد قليل بستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي. تشكيل ميلان أمام أتالانتا حراسة المرمى: منيان

خط الدفاع: توموري، جابيا، بافلوفيتش، خيمينيز.

خط الوسط: فوفانا، ثيو، راينديرز.

خط الهجوم: بوليسيتش، يوفيتش، لياو. القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H

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