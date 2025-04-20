نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب أوزبكستان يحصد لقب كأس آسيا للناشئين على حساب السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب أوزبكستان بلقب كأس آسيا للناشئين للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه 2-صفر على نظيره السعودي يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها الطائف.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح موخاميد خاكيموف التسجيل في الدقيقة 51، فيما أضاف زميله صدرالدين خاسينوف الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وكان لاعبا أوزبكستان نوربك سارسنباييف وميرازيز أبدوركاريموف طردا خلال الشوط الأول.

وسبق لمنتخب أوزبكستان، الذي سجل ظهوره الثالث في المباريات النهائية للبطولة القارية، التتويج باللقب عام 2012 في إيران، في حين كان المنتخب السعودي يأمل في حمل الكأس للمرة الثالثة، بعدما سبق أن نالها عامي 1985 و1988.

يذكر أن المنتخبين كانا ضمن 8 ممثلين للقارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم للناشئين بالإضافة إلى قطر، التي تستضيف المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.