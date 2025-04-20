عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الليجا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: داني سيبايوس، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.