نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم ليستر سيتي بهدف في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب كينج باور معقل الذئاب، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج

وسجل الريدز هدف الفوز بالمباراة عن طريق الظهير الإنجليزي المميز ألكسندر أرنولد في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وشارك الأسطورة المصرية محمد صلاح طوال أحداث المباراة مع فريقه ليفربول، وقدم أداءًا جيدًا وكان على وشك تسجيل هدف إلا أن العارضة تصدت لها في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي لموسم 25/2024 برصيد 79 نقطة، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 18 في المركز التاسع عشر.

مواجهة ليفربول القادمة

يستعد ليفربول لخوض مواجهة نارية أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن منافسات مسابقة البريميرليج.

