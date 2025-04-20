نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي تاريخي.. 15 هزيمة في موسم واحد لمانشستر يونايتد لأول مرة في تاريخه بالبريمرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، هزيمة جديدة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، لتُضاف إلى سلسلة النتائج السلبية التي أثقلت كاهل الفريق هذا الموسم.

خسارة مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الجولة 33

وجاءت الهزيمة هذه المرة على يد فريق ولفرهامبتون، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج. حيث فشل يونايتد في هز الشباك طيلة المباراة، بينما تمكن ولفرهامبتون من تسجيل هدف الفوز، لينتزع النقاط الثلاث كاملة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 38 نقطة فقط، ليستقر في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وهو مركز لا يليق بتاريخ أحد أعرق أندية إنجلترا وأوروبا.

رقم سلبي تاريخي: 15 هزيمة في موسم واحد

ووفقًا لما نشرته شبكة الإحصائيات العالمية "سكواكا" (Squawka)، فقد سجل مانشستر يونايتد رقمًا سلبيًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلقى 15 هزيمة خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ انطلاق البريميرليج بصيغته الحديثة عام 1992.

ويعد هذا الرقم مؤشرًا صارخًا على مدى تراجع مستوى الفريق وغياب الاستقرار الفني والتكتيكي، رغم تعاقب الأجهزة الفنية واستقدام صفقات جديدة بداية الموسم.

أسوأ موسم في تاريخ النادي بالبريميرليج

التقارير أكدت كذلك أن مانشستر يونايتد في طريقه لإنهاء الموسم بأسوأ حصيلة نقاط في تاريخه بالدوري الممتاز، ما لم تحدث معجزة خلال الجولات المتبقية. فحتى الآن، الفريق حقق فقط:

10 انتصارات

8 تعادلات

15 خسارة

وهو ما يعكس موسمًا كارثيًا بكل المقاييس على مستوى النتائج والأداء الجماعي.

تصريحات أموريم: دعوة للمراجعة الشاملة

في أعقاب الهزيمة، خرج المدرب روبن أموريم بتصريحات مقتضبة، أكد خلالها أن الفريق بحاجة إلى مراجعة شاملة لجميع الجوانب، من أجل الوقوف على أسباب التراجع الواضح والنتائج المخيبة. وقال: "علينا النظر في كل شيء... لا يمكننا تجاهل ما يحدث، فالوضع يتطلب قرارات جريئة".