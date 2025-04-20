نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكيل أرتيتا بعد الانتصار على إيبسويتش: "سعيد بالأداء وتأجيل تتويج ليفربول يمنحنا الدافع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، عن رضاه الكبير بعد فوز فريقه العريض على إيبسويتش تاون برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تطرق للعديد من الجوانب المتعلقة بالأداء، تحسن الفريق، إصابات اللاعبين، وتأثير نتيجة اللقاء على سباق التتويج باللقب، خصوصًا في ما يتعلق بفريق ليفربول.

فوز ساحق ومباراة قوية منذ البداية

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا من جانب آرسنال، حيث تمكّن الفريق من فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، وسجل هدفين خلال أول نصف ساعة. كما شهد اللقاء نقطة تحوّل مهمة بعد طرد لاعب إيبسويتش، ليف ديفيس، في الدقيقة 32، ما سهل مهمة آرسنال في فرض هيمنته الكاملة على مجريات اللقاء.

وفي تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، قال أرتيتا: "أنا في غاية السعادة بالمردود الذي قدمه اللاعبون، خصوصًا من حيث الأسلوب والطريقة التي بدأنا بها اللقاء. كنا حاسمين منذ الدقائق الأولى".

وأضاف مبرزًا مدى جودة الشوط الأول: "خلال أول 35 دقيقة لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم. سجلنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل أكثر، ربما ثلاثة أو أربعة أهداف أخرى، الأداء كان استثنائيًا".

التحول بعد الطرد وتدوير اللاعبين

علق أرتيتا على التغير الذي طرأ على نسق المباراة بعد حالة الطرد، مشيرًا إلى أن الفريق تعامل مع الأمر بشكل جيد رغم انخفاض نسبي في الخطورة الهجومية: "بعد الطرد، أصبحت المباراة تحت سيطرتنا الكاملة. صحيح أن الخطورة الهجومية قلت بعض الشيء، لكننا تمكنا من إضافة هدفين آخرين، وقمنا بإراحة بعض اللاعبين وتدوير التشكيلة. كانت ليلة ناجحة بكل المقاييس، وخرجنا منها بعدة مؤشرات إيجابية".

ديكلان رايس.. لاعب متعدد المهام

عند سؤاله عن أداء لاعب الوسط ديكلان رايس، لم يخف أرتيتا إعجابه بمرونة اللاعب وقدرته على شغل أكثر من مركز داخل أرض الملعب: "ديكلان لاعب بإمكانه اللعب في ثلاثة مراكز مختلفة في وسط الملعب. إنه عنصر محوري في خططنا، وأداؤه اليوم كان استثنائيًا بكل ما للكلمة من معنى".

حالة ساكا وطمأنة للجماهير

أما بخصوص إصابة النجم الإنجليزي بوكايو ساكا بعد تدخل عنيف، فقد طمأن أرتيتا الجماهير بشأن حالته، مؤكدًا أنها لا تبدو مقلقة: "نعم، تعرض ساكا لتدخل مؤلم وخرج متأثرًا، لكنه يبدو بخير مبدئيًا. نأمل أن لا تكون الإصابة خطيرة".

تروسارد وتألقه اللافت

ولم يغفل أرتيتا الإشادة باللاعب لياندرو تروسارد، الذي قدّم مباراة جيدة وتميز بتحركاته الذكية: "تروسارد لاعب ذكي للغاية. نعرف جيدًا إمكانياته وقدرته على اللعب في مراكز متعددة، سواء على الجناح الأيمن أو الأيسر أو حتى في قلب الهجوم. دائمًا يقدم الإضافة عندما يُطلب منه ذلك".

تأجيل تتويج ليفربول باللقب

وبعد فوز آرسنال، تأجل إعلان تتويج ليفربول بلقب الدوري، وهو ما تطرق له أرتيتا قائلًا: "نحن لا نتحكم في نتائج الآخرين، لكننا نستطيع تأجيل لحظات مثل تتويجهم. ما يهمنا هو أن نستمر في تقديم الأفضل، ونكسب الحق في إنهاء الموسم بأفضل ترتيب ممكن".