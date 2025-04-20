نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبن أموريم يعترف بالإخفاق بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون: "لم نستغل الفرص وعلينا أن نستعد لما هو قادم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب الهزيمة المفاجئة والمؤلمة التي تلقاها مانشستر يونايتد على يد فريق ولفرهامبتون، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج المدير الفني للشياطين الحمر، روبن أموريم، بتصريحات صريحة وشديدة الواقعية، تناول من خلالها أداء فريقه، وأسباب الخسارة، وطموحات المستقبل.

خسارة مخيبة في توقيت حساس

شهدت المباراة، التي أُقيمت مساء الأحد، فشل مانشستر يونايتد في استثمار الفرص التي سنحت له، ليسقط أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-0، رغم السيطرة النسبية التي أظهرها الفريق خلال فترات اللقاء. هدف اللقاء الوحيد جاء من تسديدة يتيمة على المرمى من جانب الفريق المنافس، وهو ما شكّل صدمة لجماهير الفريق وجهازه الفني على حدٍ سواء.

أموريم: "تلقينا هدفًا من تسديدة واحدة.. والخسارة كانت قاسية"

وفي تصريحاته التي نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية عقب اللقاء، قال المدرب البرتغالي الشاب: "لقد تلقينا هدف المباراة الوحيد من التسديدة الوحيدة التي صوبها ولفرهامبتون على مرمانا، لقد سجلوا من تلك الفرصة الوحيدة وخرجنا نحن مهزومين. هكذا تسير الأمور في كرة القدم، أحيانًا تكون على القمة، وأحيانًا أخرى تتعثر، وعلينا تقبّل ذلك بينما نعمل على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

الأداء الجيد لا يكفي دون أهداف

وأضاف أموريم بأسلوب لا يخلو من الإحباط والوضوح: "كنا الأفضل في كثير من فترات اللقاء، لكن حينما تفشل في ترجمة سيطرتك إلى أهداف، فإنك لا تستحق الفوز. الحقيقة المؤلمة هي أننا لم ننجح في استغلال الفرص التي سنحت لنا، وهذا هو السبب الرئيسي وراء خسارتنا".

وأوضح كذلك أن غياب الفاعلية الهجومية كان عاملًا حاسمًا في نتيجة المباراة: "نحن بحاجة إلى تسجيل الأهداف، إنها أبسط معادلة في كرة القدم، لقد أتيحت لنا العديد من الفرص ولكننا لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية".

هل يتحمل هويلوند المسؤولية؟ أموريم يوضح

عندما سُئل عن أداء المهاجم الشاب راسموس هويلوند، ومدى احتياجه للدعم في خط الهجوم، رفض أموريم تحميل اللاعب المسؤولية الكاملة، مؤكدًا أن الإخفاق لا يعود لفرد واحد، بل هو مسؤولية جماعية: "بالطبع نحتاج لمواصلة العمل مع راسموس، لكنه ليس الوحيد الذي لم يوفق أمام المرمى. الأمر يتعلق بكل عناصر الفريق، كل اللاعبين كان يمكنهم التسجيل، لكننا collectively فشلنا في استغلال الفرص".

التخطيط للمستقبل.. والتفكير في سوق الانتقالات

وفيما يتعلق بما تبقى من الموسم، أكد المدرب أن الفريق سيواصل التركيز على ما يمكن إنجازه، مع الاستفادة من النواحي الإيجابية وتحليل مواطن القصور: "الموسم الحالي سيمضي على هذا النحو، لذلك من المهم أن نستخلص الدروس ونستعد جيدًا للموسم المقبل. نحتاج إلى مراجعة كل شيء – أداء الفريق، الهيكل التكتيكي، وحتى مستوى اللاعبين".

واختتم أموريم تصريحاته بالتلميح إلى إمكانية إجراء تغييرات خلال سوق الانتقالات الصيفية، قائلًا: "نجتمع بشكل يومي لمناقشة شكل الفريق في الموسم القادم، ومع مرور الوقت، سنحدد ما نحتاجه بدقة، وسنعمل على تدعيم الفريق بالعناصر التي من شأنها أن تحدث الفارق".