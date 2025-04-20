بنك مسقط يحتفل بافتتاح مشروع إنارة ملعب فريق الباز بسمائل

ضمن برنامج «الملاعب الخضراء»

مواصلةً لمسيرة من النجاحات والإنجازات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وخدمة المجتمع، احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، مؤخرًا بافتتاح مشروع إنارة ملعب فريق الباز الرياضي بولاية سمائل بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ علي بن محمد التميمي، والي ولاية سمائل وبحضور عادل بن سعيد النعيمي، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من المدعوين ومنتسبي الفريق.



وبهذه المناسبة، ألقى عادل بن سعيد النعيمي، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة الداخلية، كلمة قال فيها: إننا في بنك مسقط فخورون بالنجاح الذي يحققه برنامج «الملاعب الخضراء» حيث يُعَد أحد البرامج الرئيسة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك ويحرص على استمراريتها لما لها من أثر إيجابي واضح على الفرق الأهلية الرياضية والشباب العماني والمجتمع بشكل عام، كما أن هذه الفرق تستقطب شريحة كبيرة من الشباب والمهتمين بالرياضة من مختلف الفئات العمرية وتُسهم في تنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية من خلال تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى إظهار المواهب الشابة وخدمة المجتمعات المحيطة بها، مضيفًا النعيمي: إننا نُبارك لإدارة وجماهير الفريق على هذا الإنجاز مُتمنينَ المُحافظة على المشروع والاستفادة منه في تنمية وتطوير المواهب وأيضًا في تنظيم الفعاليات المختلفة التي تعود بالمنفعة على المجتمع بشكل عام. ومن جانبه، أعرب عبدالله بن محفوظ السليمي، رئيس فريق الباز الرياضي بولاية سمائل، عن سروره بتنظيم هذا الحفل للاحتفال بافتتاح مشروع إنارة ملعب الفريق، مشيرًا إلى أن برنامج «الملاعب الخضراء» يمثل إحدى المبادرات الرئيسة في مجال دعم الفرق الرياضية الأهلية وله أثر واضح على المجتمع بشكل عام بالنظر إلى عدد المستفيدين من البرنامج منذ بدايته، مضيفًا: يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن اعتزازنا بدور بنك مسقط ونؤكد بدورنا على مواصلة تعزيز دور الفريق من خلال هذا المشروع وأيضًا توفير الدعم للمجتمع عن طريق استغلال هذه المساحة لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والرياضية والثقافية. كما شارك عدد من منتسبي فريق الباز الرياضي آرائهم حول الدور الذي يقوم به الفريق في صقل مهاراتهم وتوفير المرافق الداعمة لهم لإقامة مختلف الأنشطة، حيث قال عزيز بن سعيد المحمودي: إننا سعداء بهذه الإضافة لملعب الفريق حيث سيوفر المشروع بيئة مناسبة للتدريب وإقامة مختلف الفعاليات، ونأمل أن يواصل الفريق دوره المُهمَّ في صقل مهارات الشباب في المجال الرياضي. وأضاف أحمد بن سالم البوسعيدي، إن برنامج «الملاعب الخضراء» من بنك مسقط مبادرة مهمة مكّنت الفرق الأهلية من تطوير مرافق الملاعب الرياضية التي تستخدم لإقامة مختلف الفعاليات الاجتماعية والرياضية حيث تساهم هذه الملاعب بشكل كبير في تطوير الرياضة العُمانية ودعم أفراد المجتمع باختلاف فئاتهم العمرية. ويسعى بنك مسقط من خلال برنامج «الملاعب الخضراء» إلى تقديم الدعم للفرق الأهلية العُمانية لإنشاء مشاريع في مجالات محددة للمُساهمة في تعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية ونشر المساحات الخضراء في كافّة ربوع البلاد، ولايزال البرنامج مستمرًّا في تحقيق النجاح منذ تدشينه في عام 2012 وهذا واضح من خلال المنافسة الشديدة من قبل الفرق الأهلية للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج سنويًّا.