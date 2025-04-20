اليوم .. منتخبات اليد تناقش استعدادات منتخباتنا الوطنية للبطولة الآسيوية وكأس العالم

تعقد اليوم «الاثنين» لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعًا لها برئاسة موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء اللجنة والجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية ومنتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية، حيث سيتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمشاركة منتخبنا في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م - تصفيات كأس العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م التى تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 6 الى 15 مايو المقبل وكذلك مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين في كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين « تحت 17 سنة « التي ستقام على شاطئ مامايا بمدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو القادم.

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