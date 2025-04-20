افتتاح المتحف الأولمبي العماني بمقر اللجنة الأولمبية

عرض تاريخ وأمجاد الرياضة العمانية

خالد الزبير: المتحف يجسد فخرنا بتاريخنا الرياضي ووفاءنا لرواد الحركة الأولمبية

تغطية ـ بدر الزدجالي:

تصوير ـ سعيد البحري

افتتح يوم أمس المتحف الأولمبي العُماني بمقر اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية، وذلك برعاية صاحب السُّمو السَّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، وبحضور خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية وأعضاء المجلس والعديد من الشخصيات الرياضية وعدد من المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وعكس المعرض تاريخ الأولمبياد العُمانية منذ تأسيس اللجنة الأولمبية العُمانية في العام 1982 وعرض مسيرتها التاريخية منذ مشاركتها الأولى في العام 1984 التي استضافتها مدينة لوس أنجلوس الأميركية وفي المشاركات السابقة في الأولمبياد، وكذلك مساهمتها في تطوير الجانب الأولمبي عبر المشاركة في مختلف الدورات والاجتماعات المهمة ومساهمتها في تطوير الحركة الأولمبية الدولية.

وتضمَّن المعرض العديد من المعروضات التي تشكل تاريخًا مهمًّا للحركة الأولمبية العُمانية، وحوى الكثير من الصورة التذكارية والهدايا وإنجازات الرياضيين العُمانيين في مختلف المشاركات في الدورات الإقليمية والقارية. ويضم المتحف عدَّة أقسام متخصصة صُمِّمت بعناية لتلائم مختلف الاهتمامات، من بينها قسم يسرد تاريخ الحركة الأولمبية الدولية، مرورًا بعرض لمجموعة من الشعل الأولمبية التي تُعَد من أبرز رموز الألعاب، إضافة إلى ركن مقتنيات اللجنة الأولمبية العُمانية، وقسم مخصص لدور المرأة العُمانية في الرياضة يُبرز نماذج مشرقة من العطاء النسائي، وأقسام تُسلِّط الضوء على الرياضات البارالمبية، والعروض المرئية التي توثق لحظات استثنائية في تاريخ الألعاب، وخصص متجر للهدايا التذكارية سيقدم مجموعة من المنتجات المرتبطة بالهُوِيَّة الأولمبية.

وضمَّ المعرض كذلك الشخصيات الستة التي تعاقبت على رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية بدءًا من عبدالله بن حمد آل علي الذي تم تعيينه في أول مجلس، وبعده تولى سعادة حماد بن حمد الغافري رئاسة اللجنة الأولمبية، ثم تولى معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري رئيس الهيئة العامة للأنشطة الرياضية والثقافية (آنذاك) وبعد إشهار وزارة الشؤون الرياضية تولى رئاسة اللجنة الأولمبية حينذاك معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وفي عام 2012 اقيمت أول انتخابات للجنة الأولمبية العُمانية وفاز برئاسة اللجنة الأولمبية العُمانية خالد بن محمد الزبير، وبعدها السَّيد خالد بن حمد البوسعيدي، وحاليًّا خالد بن محمد الزبير.

نهج أصيل

وألقى بعدها خالد بن محمد الزبير كلمة افتتاح المعرض قال فيها: إن من دلائل رُقي الأوطان وسُمو نهضتها أن تُقام فيها المعالم التي تحفظ التاريخ، وتخلِّد الإنجاز، وتوثِّق مسيرة العطاء، وتُلهم الأجيال وها هيَ سَلْطَنَتنا العزيزة، سلطنة عُمان، وفي ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ تواصل نهجها الأصيل في الجمع بين الأصالة والتجديد، فتبني المؤسسات، وتحتضن المبادرات، وتفتتح الصُرُوحَ التي تبقى شاهدًا حيًّا على مسيرة وطن لا يعرف السكون، وطن يفخر بماضيه، وينعم بحاضره، ويتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

وأضاف: يُسعدني أَنْ أَقِفَ بينكم اليوم في هذا الحفل المبارك، الذي نحتفي فيه جميعًا بافتتاح المتحف الأولمبي العُماني؛ صرحًا وطنيًّا يُضاف إلى منظومة العمل الرياضي في سلطنة عُمان، ويُجسِّد فخرنا بتاريخنا الرياضي، ووفاءنا لروَّاد الحركة الرياضية، وتطلُّعنا الدائم نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتميزًا بإذن الله.

فكرة إنشاء المعرض

وأكَّد: لقد انبثقت فكرة إنشاء هذا المتحف من قناعة راسخة لدى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية بأهمية توثيق المسيرة الرياضية الوطنية، وحفظ ذاكرتها، وتكريم رموزها الذين أسهموا بجهودهم وعطائهم في رفع راية سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية. وَقَدْ حرصنا على أَنْ تَعْكِسَ هُوِيَّةُ المُتحفِ عُمْقَ الهُوِيَّة الوطنية العُمانية العريقة، وأن تتماشى في تصميمها ومضامينها مع أفضل المعايير المتبعة في المتاحف الأولمبية، ليكون هذا المشروع شاهدًا على أمجاد الماضي، ومنارة تُلهم أجيال المستقبل ولقد جرى إخراج المتحف بأسلوب عصري راقٍ، مع اعتماد أحدث التقنيات التفاعلية الحديثة، بما يوفر تجربة نموذجية متكاملة لزواره، تتيح لهم التفاعل مع محتوياته والاطلاع على محطات مضيئة مَنْ تاريخ الرياضة العُمانية والأولمبية بأسلوب مشوق وملهم.

شكر وتقدير

واختتم كلمته قائلًا: في هذه المناسبة، أجدد شكري وتقديري إلى صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، على ما أولاه من دعم ورعاية واهتمام منذ انطلاقة المشروع، وما عبَّر عنه من رؤية طموحة للنهوض بالقطاع الرياضي وتطوير مؤسساته، وتعزيز الوعي المجتمعي بقِيَم الرياضة وأثرها الحضاري، كما نثمِّن عاليًا حضور ومشاركة نخبة من الرموز الرياضية العُمانية التي أسهمت في رسم معالم المشهد الرياضي الوطني والشكر والتقدير إلى الاتحادات واللجان الرياضية، وإلى رياضيينا والشخصيات الرياضية الوطنية التي أسهمت بكل سخاء في تزويد المتحف بمقتنيات قيمة، عكست عمق التجربة الرياضية العُمانية وتنوعها، فكانت مساهماتهم محل فخر واعتزاز، وعاملًا رئيسًا في إثراء هذا المشروع الوطني.

مسؤولية وطنية

وقال طه الكشري الأمين العام للجنة الأولمبية العُمانية إن هذا المشروع الوطني انبثق من قناعة راسخة لدى اللجنة الأولمبية العُمانية بأن الحفاظ على الذاكرة الرياضية ليس ترفًا تنظيميًّا، بل مسؤولية وطنية تتقاطع مع الهُوِيَّة، والثقافة، والتعليم، والانتماء، مضيفًا «الرياضة ليست مجرد منافسات، بل مرآة صادقة للمجتمع، وللقيَم التي يؤمن بها، وللتاريخ الذي يفاخر به، وللطموحات التي ينشدها. ومن هذا المنطلق، كان توجه مجلس الإدارة وفكره عميقًا بأن تأسيس متحف أولمبي بمواصفات تتوافق مع المتاحف الأولمبية الدولية يُعَد خطوة جوهرية لترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع، ومأسسة التوثيق الرياضي، وتقديم نموذج وطني في حفظ الذاكرة الرياضية المتنوعة لعُمان». كما ثمَّن الكشري عاليًا التوجيهات الكريمة والرعاية السَّامية والدعم الكريم الذي حظي به مشروع المتحف الأولمبي العُماني من لدن صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، والذي كان ولا يزال داعمًا حقيقيًّا لمسيرة التطوير الشامل في القطاع الرياضي، ومؤمنًا بدور الرياضة كرافعة ثقافية ومجتمعية وتنموية.