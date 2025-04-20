اليوم .. انطلاق الجولة الأولى بالمربع الذهبي لدوري الكرة الطائرة

تنطلق اليوم الجولة الأولى بالمربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024 /‏2025 في نسخته الـ39 بإقامة مباراتين؛ حيث يلعب السيب متصدر الدوري مع البشائر رابع الدوري، ويلعب السلام ثاني الدوري مع مجيس ثالث الدوري. وتقام الجولة الثانية للمربع الذهبي يوم الجمعة القادم، والجولة الأخيرة يوم السبت 3 مايو القادم، على أن يقام ختام الدوري يوم الاثنين 5 مايو القادم بالمجمَّع الرياضي بصحار.

وقد تأهلت أندية السيب والسلام ومجيس والبشائر إلى المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، وجاء تأهل الأندية الأربعة بعد فوز نادي السيب على نادي السلام بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وفوز نادي البشائر على نادي مصيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وذلك في المباراتين اللتين أقيمتا اليوم بالصالة الرئيسية بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر. وتصدر السيب ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، وجاء السلام في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق عدد مرات الفوز عن مجيس الذي حل في المركز الثالث برصيد 14 نقطة أيضًا، والبشائر في المركز الرابع برصيد 13 نقطة. ووفقًا لنظام الدوري المعتمد لهذا الموسم، يلعب النادي الحاصل على المركز الأول مع صاحب المركز الرابع، فيما يلعب الناديان الحاصلان على المركزين الثاني والثالث ضد بعضهما البعض. ويلعب كل نادٍ ضد الآخر ثلاث جولات، يصعد الناديان الفائزان بجولتين إلى نهائي الدوري، والخاسران يلعبان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.