نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمبا التنزاني يتفوق على ستيلينبوش الجنوب إفريقي ويقترب من نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق سيمبا التنزاني في تحقيق فوز ثمين ومستحق على حساب نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

وقد أُقيمت المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب بنجامين مكابا الوطني بمدينة دار السلام، معقل فريق سيمبا، وسط دعم جماهيري مكثف من أنصاره الذين حضروا بكثافة لمساندة الفريق في مشواره القاري.

هدف اللقاء الوحيد.. توقيع جين تشارلز أهوا

شهدت المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، خاصة في الشوط الأول الذي اتسم بالندية والحذر الدفاعي من الجانبين. ورغم المحاولات المتبادلة، تمكن فريق سيمبا من خطف هدف التقدم الثمين في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+1، عن طريق اللاعب جين تشارلز أهوا، الذي استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك معلنًا تفوق فريقه بهدف دون مقابل.

هذا الهدف منح أصحاب الأرض أفضلية معنوية كبيرة قبل التوجه لمباراة الإياب في جنوب إفريقيا، خاصة وأن المواجهات على هذا المستوى لا تُحسم إلا بتفاصيل دقيقة.

طريق سيمبا إلى نصف النهائي.. ريمونتادا بطولية أمام المصري

وكان فريق سيمبا قد خطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي بطريقة دراماتيكية أمام فريق المصري البورسعيدي، حيث خسر لقاء الذهاب الذي أُقيم في مصر بنتيجة 2-0، لكنه عاد بقوة في مباراة الإياب على ملعبه ليُحقق الفوز بنفس النتيجة، ويفرض الاحتكام لركلات الترجيح، والتي ابتسمت له بنتيجة 4-1، ليضرب موعدًا مع ستيلينبوش في المربع الذهبي.

كيف وصل ستيلينبوش إلى هذا الدور؟ مفاجأة ضد الزمالك

أما فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، فقد شق طريقه إلى نصف النهائي بعد مواجهة نارية مع نادي الزمالك المصري، حيث انتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يفجّر الفريق الجنوب إفريقي مفاجأة كبرى بإقصاء الزمالك في لقاء الإياب الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف سجله في الدقائق الأخيرة، ما تسبب في صدمة كبيرة لجماهير القلعة البيضاء.