نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أمام نظيره وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ونجح في الدقيقة 77 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب بابلو سارابيا في تسجيل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق وولفرهامبتون إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط.

