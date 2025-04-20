نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد التنس يرشح محمد صفوت للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى ترشيح اللاعب الدولى محمد صفوت لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية والتى ستجرى يوم 24 ابريل الجارى.

جاء ترشيح محمد صفوت نظرا لتاربخه الرياضى الطويل فى اللعبة البيضاء وإنجازاته العديدة وكونه اول لاعب تنس مصرى يشارك فى دورة الالعاب الاولمبية عندما تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وكونه ايضا نموذج للاعب المثالى صاحب الخبرات العريضة فى الرياضة عامة وليس التنس فقط.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلنت بدء إجراءات انتخابات لجنة اللاعبين لاختيار ممثل اللاعبين في مجلس إدارة اللجنة، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.

وأوضحت اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرؤساء الاتحادات الرياضية، أن باب الترشح سيفتح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس 24 أبريل الجاري، وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة وفقًا للإرشادات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وحددت اللجنة عدة شروط للترشح، من أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 18 عامًا، وأن يكون قد شارك في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016 – طوكيو 2020 – باريس 2024)، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تخص مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.