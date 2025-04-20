إسلام الشاطر: إمام عاشور لاعب مميز.. لكن الأهلي ربح ظهيرا أيسرا بوجود العش

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إسلام الشاطر نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء إمام عاشور ومصطفى العش ثنائي الأهلي، أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: إمام قدم مباراة جيدة، لكن تفاجئت من المستوى المميز لـ مصطفى العش.

وأضاف نجم الأهلي السابق: حال حصل على فرصة في هذا المركز مع تطويره، سيكون مميزا وسيربح الأهلي ظهير أيسر مميزا.

وأردف إسلام الشاطر: الأهلي كان جيدا في النواحي الهجومية وليس في الدفاع فقط، والأهلي لاحت له فرصا عديدة أكثر منه في مباريات أخرى كثيرة كنا نمتلك فيها الاستحواذ.

وأكمل إسلام الشاطر: الأهلي كان ينقصه الانتقال من الدفاع للهجوم، والأهلي تمكن من إغلاق المساحات على صن داونز.

واختتم الشاطر تصريحاته: كولر لديه تفكير كبير جدا، وكيف سيغلق المساحات في الوقت الذي يريد فيه الهجوم وإحراز الأهداف.

