نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقلب تأخره إلى فوز ثمين في اللحظات الأخيرة على حساب فولهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد تشيلسي تشيلسي ثلاث نقاط ثمينة من فولهام بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

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وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 57 نقطة في جدول البريميرليج بينما يحتل فولهام المركز التاسع برصيد 48 نقطة في الموسم الحالي.

بدأ الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من الجانبين حتى تمكن لاعبو فولهام من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 من توقيع أليكس ايوبي الذي أطلق تسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى تشيلسي.

شن لاعبو تشيلسي الكثير من الهجمات على مرمى فولهام من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم فولهام بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو تشيلسي على معظم مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق تايريك جورج الذي وصلته الكرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية متقنة لتستقر الكرة في الجانب الأيسر لمرمى فولهام.

كثف لاعبو البلوز من هجماتهم على مرمى فولهام حتى نجحوا في خطف هدف الفوز في الدقيقة 93 من توقيع بيدرو نيتو الذي تسلم تمريرة سحرية من زميله إنزو فيرنانديز الذي سدد تسديدة رائعة من على منطقة الجزاء لتستقر الكرة في أعلى شباك مرمى فولهام وينتهي اللقاء بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.