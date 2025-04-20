مانشستر يونايتد يسقط أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في فخ الهزيمة أمام نظيره وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

شهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات على استحياء من جانبه لاعبي فريق مانشستر يونايتد لكسب الاستحواذ على الكرة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، بالتعادل السلبي بينهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق وولفرهامبتون الضغط على مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التقدم.

ثم سجل في الدقيقة 77 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب بابلو سارابيا الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق وولفرهامبتون إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند المركز الرابع عشر بنفس عدد النقاط.