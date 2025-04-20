إسلام الشاطر: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام صن داونز.. لكن الإياب سيكون صعبا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إسلام الشاطر نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وحظوظ الأحمر في التأهل للنهائي.

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: مباراة الأهلي أمام صن داونز كانت جيدة جدا، ولم نرى الأهلي بهذا الشكل من مدة كبيرة، خاصة في الناحية البدنية.

وأضاف نجم الأهلي السابق: الأهلي كان واقفا على رجله، وهي مباراة إيجابية، لكن أرفض التفاؤل الشديد على السوشيال ميديا، سواء فيما يخص الأهلي أو بيراميدز.

وتابع إسلام الشاطر: نسب النجاح والتأهل متساوية للرباعي، سواء الأهلي وبيراميدز أو صن داونز وأورلاندو.

واختتم الشاطر: مباراة العودة ستكون صعبة، وصن داونز سيكون دفاعيا في القاهرة وسيقرب خطوط الملعب، وعلى الأهلي ترك المساحات له وإغلاقها جيدا، من أجل إحراز هدف الفوز.

