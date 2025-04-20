نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: الزمالك لم يخطئ في حق زيزو.. واللاعب اختار هذه النهاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن الأزمة الحالية بين نادي الزمالك وأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول، ووصولها لجهات التحقيق.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم" كنت أتمنى أن تنتهي العلاقة بأفضل من ذلك، لكن زيزو هو من اختار أن تنتهي كذلك، والزمالك لم يكن سوى رد فعل.

وأضاف أيمن يونس: الزمالك لم يُخطئ مع زيزو، وتحدثت مع حازم إمام وعمرو الجنايني وأكدوا ذلك، والزمالك حتى لو أخر المستحقات لم يكن ليمنعها عنه.

وتابع نجم الزمالك السابق: زيزو اختار ذلك رغم أنه لم يرَ شيئًا سيئًا من الجمهور، وكان عليه أن يكون صريحا مع الإدارة حتى لو وقع مع نادٍ آخر.

وأكمل أيمن يونس: زيزو كان الوريث الشرعية للنجومية في قلوب الجماهير بعد الزمالك، والنادي قادر على خلق 50 لاعب لكن اللاعبين النجوم صاروا قليلون ليس كوقتنا.

واختتم أيمن يونس تصريحاته: النادي يحتاج للاعب النجم، وزيزو كان سيكون كذلك بعد شيكابالا، ولكنه كسر هذا الشيء برحيله.

