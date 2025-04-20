الرياضة

إسلام الشاطر: استمرار كولر واجب.. ولو جبنا مورينيو مش هينجح في مونديال الأندية

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إسلام الشاطر: استمرار كولر واجب.. ولو جبنا مورينيو مش هينجح في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - رفض إسلام الشاطر نجم النادي السابق، فكرة رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الأحمر حتى حال خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

إسلام الشاطر: استمرار كولر واجب

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: كنت غاضبا من طريقة كولر في اللعب، ولكن كنت متأكدا 100% أن كولر مستمر.

وتابع نجم الأهلي السابق: في رأيي لا بد من استمرار مارسيل كولر مع الأهلي في مونديال الأندية: حتى لو خسر دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف إسلام الشاطر: حال رحيل كولر، حتى لو تعاقد الأهلي مع مورينيو فلن يتمكن من النجاح في كأس العالم للأندية.

واختتم إسلام الشاطر: تقويم كولر هو الحل الأنسب، وجميعنا رأينا كيف تحول الأداء بعد الجلسات والحديث معه، رغم صعوبة المباراة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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